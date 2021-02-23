İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, ABD'nin yaptırımlarına rağmen ülkenin petrol ihracatının büyük ölçüde arttığını açıkladı.

Bijen Zengene, "Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarih çöplüğüne karıştı, ama biz ayaktayız ve ülkeyi büyük umutla inşa edeceğiz. Trump'ın hedefi İran’ın petrol ihracatını sıfırlayıp bizi yok etmekti, ancak ambargo döneminde de petrol ihracatında rekor seviyeye ulaştık." dedi.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.