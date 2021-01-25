  1. Ekonomi
25 Oca 2021 08:51

Zengene:

ABD petrol ihracatımızı durduramadı

ABD petrol ihracatımızı durduramadı

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, "Düşmanlarımız İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme konusunda başarısız kaldı.” dedi.

Petrol Bakanı Bijen Zengene, Yemen merkezli Al Masirah TV kanalına verdiği demeçte İran’ın petrol durumu ile açıklamalarda bulundu.

ABD’nin petrol yaptırımlarına ilişkin Zengene, “Düşmanlarımız İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme konusunda başarısız kaldı.” dedi.

ABD'nin İran'ın petrol ihracatını durduramadığını belirten Zengene, "Yerli imkanlara dayanarak, kararlılıkla ABD'nin petrol yaptırımlarını yenmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.
 

News Code 1892069

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