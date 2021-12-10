Güney Kafkasya'da 6'lı platformun ilk adımı atılıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışı sağlamak için 6’lı iş birliği platformunu önerdi.

3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı bugün Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenecek.

Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, İran ve Gürcistan’dan oluşan 6’lı platformun ilk toplantısına Gürcistan katılamayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde yapılacak toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyet temsil edecek.

6’lı iş birliği platformunun amacı ne olacak?

Platformun asıl hedefi Güney Kafkasya’da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi olacak. Ticaret yollarının geçtiği bölgede, ticari ilişkilerin de gelişmesi hedefleniyor.

Karabağ sorunu çözülemedi: AGİT Minsk Grubu

AGİT Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ sorununu çözmek amacıyla 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kuruldu.

AGİT Minsk Grubu’nda Belarus, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun tarafları olan Azerbaycan ile Ermenistan yer alıyor.

6 Aralık 1994 tarihinde Budapeşte’de yapılan toplantıda, Minsk Süreci için eş başkanların ABD, Fransa ve Rusya olmasına karar verildi.

Eş başkanların görevleri ise sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan başta olmak üzere, tüm ilgili ülkelerle ve kurumlarla görüşmeler yapmak ve bu görüşmelerin sonuçlarını Minsk Grubu’na bildirmekti.

Fakat Minsk Grubu yıllar geçmesine rağmen Karabağ sorununu çözme konusunda beklenen başarıyı gösteremedi.

2020 Dağlık Karabağ çatışmaları

27 Eylül 2020 sabahı, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında çatışmalar başladı. Azerbaycan kuvvetlerinin kademeli olarak ilerleyişi ile hukuki olarak Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ ve Dağlık Karabağ etrafındaki 7 rayondaki Ermenistan işgali sona erdirildi.

Çatışmalar sonucu, Dağlık Karabağ'ın ikinci en büyük şehri Şuşa, Azerbaycan kontrolüne geçti.

Kaynak: TRT Haber