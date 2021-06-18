  1. Türkiye
18 Haz 2021 11:46

Türkiye ile Çekya arasında JETCO anlaşması imzalandı

Türkiye ile Çekya arasında JETCO anlaşması imzalandı

Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çekya ziyareti kapsamında Başbakan Yardımcısı, Ticaret Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasında Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) anlaşması imzalandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çekya, Macaristan ve Polonya’yı kapsayan gezisinin ilk ayağında olan Çekya’nın başkenti Prag’da Çekya Başbakan Yardımcısı, Ticaret Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek görüştü.

Yapılan görüşme sonrasında Türkiye ve Çekya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) anlaşması imzalandı.

Toplantıda iki ülkenin bakanlarının yanı sıra bakanlık yetkilileri ve Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da hazır bulundu. Törenin ardından Bakan Muş, Bağış’ın kendisi ve Havlicek onuruna Türkiye Büyükelçiliği Rezidansında vereceği yemeğe katılacak.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1895124
https://tr.mehrnews.com/news/1895124/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler