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20 Haz 2021 09:47

İbrahim Reisi ile Berhem Salih telafonda görüştü

İbrahim Reisi ile Berhem Salih telafonda görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün akşam yeni seçilmiş İran Cumhurbaşkanı İbarhim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irak Haber Ajansı'na (INA) göre Cumhurbaşkanı Salih, İran'ın yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonla görüşerek, İran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferinden dolayı tebriklerini sundu.

Açıklamada, "Telefon görüşmesi sırasında iki ülkeyi birleştiren ortak iki dost halk arasındaki güçlü bağların önemi, güvenlik alanında güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürülmesi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda ortak koordinasyona vurgu yapıldı" dedi.

İran'da 18 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.

News Code 1895196
https://tr.mehrnews.com/news/1895196/

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