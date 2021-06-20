Neçirvan Barzani'den Reisi’ye kutlama mektubu

Rudaw’a göre, IKBY Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin 18 Haziran’da gerçekleşen seçimlerde İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’yi bir mektup gönderek kutladığı belirtildi.

Başkan Barzani, Reisi’ye gönderdiği mektupta, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı döneminizde Kürdistan Bölgesi ile İran İslam Cumhuriyeti ilişkilerinin iyi komşuluk ve ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesi ve Erbil ile Bağdat’ın İran ile farklı alanlardaki yardımlaşmasının iki taraf ve bölgenin huzur ve istikrarı için genişlemesini umut ediyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum."

İran'da 18 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.