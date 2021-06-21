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21 Haz 2021 20:21

Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi

Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yeni partisini 26 Ağustos'ta kuracağını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Özdağ, "19 Mayıs'ta Anıtkabir'den yola çıkan Ayyıldız Hareketi olarak, 26 Ağustos 2021'de Malazgirt Meydan Savaşı'nın 950'nci yıl dönümünde partimizi kuracağız" dedi.

Özdağ, kurucuları arasında yer aldığı İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya FETÖ suçlaması yöneltince partiden ihraç edilmişti.

Ümit Özdağ, mahkeme kararıyla döndüğü İYİ Parti'den mart ayında istifa etmiş ve "Ayyıldız Hareketi'ni" başlatmıştı.

News Code 1895256
https://tr.mehrnews.com/news/1895256/

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