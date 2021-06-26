Blinken ve Macron, Rusya ile istikrarlı ilişkilerin kurulmasını görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Blinken ve Cumhurbaşkanı Macron, Rusya’nın, Ukrayna dahil saldırgan ve sorumsuz davranışlarına karşı koyarken Moskova ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler kurma yönündeki ortak hedeflerinin altını çizdi" ifadelerine yer verildi.

Tarafların ayrıca 'transatlantik güvenlik ve sürdürülebilir bir NATO ittifakı için ortak taahhütleri' ile 'Çin'in zorlayıcı ekonomik uygulamalara ve kurallara dayanan uluslararası düzeni bozma çabalarına' karşı koyma konusunda transatlantik işbirliğini ele aldığı aktarıldı.

Öte yandan Blinken ve Macron'un terörle mücadeleyi, demokrasiye destek ve Afrika ülkelerindeki durumu görüştüğü belirtildi.

Kaynak: Sputnik

