Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu son maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya geldi. 31 ve 59. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle filleri sarsan Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, bir rekora daha imza attı.

36 yaşındaki Ronaldo, F Grubu ilk maçında Macaristan'a attığı golle Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en golcü oyuncusu unvanını eline geçirmişti. Portekizli yıldız, EURO 2020 öncesi bu unvanı Michel Platini (9 gol) ile paylaşıyordu.

Ronaldo, Almanya maçında attığı golle bir rekoru daha egale etti. "Panzerler"e attığı golle Dünya ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 19'a çıkaran Ronaldo, eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi yakaladı.

EURO 2020 F Grubu 3. maçında Fransa filelerini de 2. kez sarsan Cristiano Ronaldo, gol sayısını 21'e yükseltti. Böylece pek çok rekoru elinde bulunduran Portekizli süper yıldız, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en golcü futbolcusu unvanını da eline geçirdi.

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın en golcü isimleri:

Cristiano Ronaldo: 21

Miroslav Klose: 19

Gerd Müller: 18

Jürgen Klinsmann: 16

Ronaldo: 15

Öte yandan Portekiz formasıyla 109. golüne imza atan Ronaldo, milli formayla en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ilk sırada yer alan İranlı Ali Daei'yi yakaladı.

Kaynak: TRT Haber