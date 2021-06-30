Blinken, Suudi mevkidaşı ile İran'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün İtalya’nın Matera şehrinde düzenlenen G20 dışişleri ve kalkınma bakanları toplantısı sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan medyasının iddiasına göre, görüşmede İran'ın Yemen Ensarullah Hareketi'ne sağladığı desteği durdurma konusunda iki ülke arasındaki ortak koordinasyonun güçlendirilmesi masaya yatırıldı.

Görüşme sırasında iki bakan, iki dost ülke arasındaki stratejik ortaklığın yönlerini gözden geçirerek, ortak çıkarlara hizmet etmek için çeşitli alanlarda ortaklığı destekleme ve geliştirme yollarını ele aldı.