Eski Hamas lideri Meşal'dan İran'a teşekkür

Eski Hamas lideri Halid Meşal, Suudi Arabistan merkezli el-Arabiyye televizyon kanalına verdiği röportajda, “Hamas hareketi, tüm ülkelere açık olmakla birlikte ilişki ve bağlantıları bölgedeki belirli bir eksenle sınırlamaz. Hareket karar almakta bağımsızdır. Ayrıca herhangi bir örgüte veya devlete tabi değildir.” dedi.

Hamas-İran ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Hamas’ın yurtdışı sorumlusu Meşal, “İran, direnişin sürdürülebilmesi için gerekli silah ve teknolojilerle bizi destekledi. Hem İran’a hem de bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz.” ifadesini kullandı.

“Bizi destekleyenlere teşekkür etmemiz, onların bölgesel veya uluslararası politikalarında kendileriyle aynı fikirde olduğumuz anlamına gelmez” diyen Hamaslı yönetici, “Ülkelerin bize desteği, kararımızın bağımsızlığını ve aynı zamanda Arap ve İslam ümmetimize olan bağlılığımızı etkilemez.” şeklinde konuştu.

Meşal, Hamas’ın, Filistin halkına fayda sağlayacak hiçbir ilişkiden geri adım atmayacağını vurgulayarak, “Biz, kimseye bağımlı değiliz.” dedi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi