Meşal: Son savaşta büyük bir zafer kazandık

İslami Direniş Hareketi (Hamas)’ın Filistin dışındaki başkanı Halid Meşal, işgalcilerle savaşın sona ermediğini, Kudüs’ün Kılıcı Savaşı’nda Allah’ın zafer ve kurtuluşa giden yolun müjdelerini gösterdiğini söyledi.

Lübnan’ın Bekaa bölgesinde düzenlenen Kudüs’ün Kılıcı Zaferi kutlamalarında konuşan Meşal, savaşta düşmanı yendiklerini ve büyük bir zafer kazandıklarını ifade etti.

Meşal, “Silahımızı bırakmadan seviniyoruz. Topraklarımızda Siyonist işgal rejimine yer yok” dedi.

Düşmanın sahada kazanamadığını siyaset yoluyla kazanmaya çalıştığına dikkat çeken Meşal, işgal güçlerinin Kudüs, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah’ta Filistinlilere kışkırtıcı davranışlarda bulunduğunu, ilişkilerini normalleştirme yoluyla cinayetlerini örtmeye çalıştığını belirtti.

İşgal rejiminin her yerde İslam ümmetine komplo kurduğunu kaydeden Meşal, Amerika’nın Siyonistlerin sahadaki kayıplarını telafi etmeye çalıştığını bildirdi.

İslam ümmetinin her ferdinin özgürlük mücadelesinde bir rolü olduğuna işaret eden Meşal, herkesin mücadeleye güçlü bir şekilde katılmasıyla özgürlüğün daha yakın olacağını söyledi.

Meşal, İslam ümmetinin Filistin’in tamamının işgalden kurtarılması gerektiğine inandığını, direnişi zaferden mahrum bırakmaya çalışanlar ve ölü haldeki iki devletli çözüm müzakerelerini diriltmeye çalışanlar olduğunu ifade etti.

Filistin Enformasyon Merkezi

