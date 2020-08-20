İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu

İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle yaraladığı 16 yaşındaki Muhammed Matar şehit oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, dün akşam Ramallah yakınlarındaki Deyr Ebu Meşal köyü yakınında gerçek mermiyle vurulan Matar'ın yaşamını yitirdiğini ailesine bildirdi.

Yaralandıktan sonra İsrail güçlerince gözaltına alınan Matar'ın cenazesinin henüz ailesine teslim edilmediği belirtildi.

Deyr Ebu Meşal köyü yakınında dün akşam İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında olaylar çıkmış, 3 Filistinli yaralanmıştı.

Gerçek mermiyle vurulan Matar, daha sonra İsrail güçlerince gözaltına alınırken, diğer iki yaralı Filistinli ise sağlık ekipleri tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırılmıştı.