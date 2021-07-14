İran ile Rusya ulusal para birimi kullanımını artıracak

İran Haber Ajansı IRIB News'a göre İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran ile Rusya arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımına ilişkin açıklamada bulundu.

Tahran ve Moskova arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımına ilişkin Celali, “İki ülke arasında ikili ticaretin yüzde 40’ı ulusal para birimleri ile yapılıyor. Biz bu oranı yükseltmeyi amaçlıyoruz. Nitekim iki ülkenin merkez bankaları arasında ikili ticaretin ulusal para birimleri üzerinden yapılması için çok iyi çalışmalar da yürütüldü." dedi.

Büyükelçi Celali, "2020 yılında İran'ın Rusya'ya ihracatı yüzde 105 artarak 390 milyon dolardan 805 milyon dolara yükseldi." ifadesini kullandı.