Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan ABD’nin Küba'nın iç işlerine karışmasına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD’nin ve bazı Batı ülkelerinin Küba’ya müdahalelerini kınayarak, ABD’nin Küba ile diğere ülkere yönelik yaptıırmlarının derhal kaldırılmasını istedi.

Hatipzade, “Küba 60 yıldan fazla bir süredir ABD’nin kapsamlı yaptırımlarına maruz kalmıştır. Bu durum, özellikle koronavirüs salgını döneminde ülkenin ekonomisini ağır etkilemiştir. Küba halkının karşı karşıya olduğunu pek çok sorunun ana sorumlusu olan ABD uluslararası kuralları ihlal edip Küba’daki perotestoların bir destekçisi olarak ülkenin iç işlerine müdahale etmeye çalışmaktadır” dedi.

Said Hatipzade, “İran, Küba halkının ekonomik sıkıntılarının ana nedeni olan ABD’nin yasadışı yaptırımlarını ve bu ülkenin Küba’nin iç işlerine har türlü müdahalesini kınayarak, kendisinin zalimce ve yasadışı yaptırımlarla karşı karşıya olan bir ülke olarak Küba’ya yönelik yaptırımların derhal kaldırılmasını istiyor.” ifadelerinde bulundu.

Uranyumu yüzde 90'a kadar zenginleştirebiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada 2015 nükleer anlaşmanın imzalanmasının 6. yıldönümüne değinerek, “Trump, nükleer anlaşma konusunda aldanarak İran ekonomisini çökerteme doğrultusundaki hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı” dedi.

İran’ın nükleer esndüstirisinin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Ruhani, “Onlar Fordo Nükleer Tesisi’nin tamamen kapatılmasını istedi. İran Atom Enerjisi Kurumu yüzde 20 ve yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum üretebilir ve raktörümüzün ihtiyaç duyması takdirde uranyumu yüzde 90'a kadar zenginleştirebiliriz” ifadesini kullandı.

Ruhani'den Iraklı mevkidaşı Kazımi'ye başsağlığı mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye gönderdiği bir mesajda, Nasıriye vilayetinde bulunan Zikar kentinde Covid-19 hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan ve çok sayıda Iraklı vatandaşın hayatını kaybetmesinde neden olan yangından dolayı başsağlığı dileğinde bulundu.

Ruhani, kaleme aldığı mesajında Yüce Allah’tan olayda yaralananlar için acil şifalar, hayatını kaybedenler için rahmet ve yakınları için sabır diledi.

Zikar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada, hastane yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 124'e yükseldiği aktarıldı.

Olaya ilişkin hükümetten resmi açıklama yapılmazken, yaralı sayısının 50'den fazla olduğu öğrenildi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 184 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 23 bin 371 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 86 bin 391'e vaka sayısı ise 3 milyon 440 bin 400'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 963'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 69 bin 943'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran ile Rusya ulusal para birimi kullanımını artıracak

İran Haber Ajansı IRIB News'a göre İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran ile Rusya arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımına ilişkin açıklamada bulundu.

Tahran ve Moskova arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımına ilişkin Celali, “İki ülke arasında ikili ticaretin yüzde 40’ı ulusal para birimleri ile yapılıyor. Biz bu oranı yükseltmeyi amaçlıyoruz. Nitekim iki ülkenin merkez bankaları arasında ikili ticaretin ulusal para birimleri üzerinden yapılması için çok iyi çalışmalar da yürütüldü." dedi.

Büyükelçi Celali, "2020 yılında İran'ın Rusya'ya ihracatı yüzde 105 artarak 390 milyon dolardan 805 milyon dolara yükseldi." ifadesini kullandı.