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27 Mar 2021 09:25

İran, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor

İran, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor

İran İslam Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, "Nisan ayında İran'da Rus yapımı Sputnik V aşısının ortak üretimi başlıyor." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, "Nisan ayında İran'da Rus yapımı Sputnik V aşısının ortak üretimi başlıyor." dedi.

Celali, "İlk etapta şirketlerimizden birinin ayda 4 milyon doz aşı üretimine başlayacağını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Daha önce  Tahran ve Moskova, Sputnik V aşısının ortak üretimi konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

9 Şubat'ta İran, Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ülkedeki koronavirüse karşı ilk aşı olan Sputnik V’yi öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulamaya başlamıştı.

News Code 1893301

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