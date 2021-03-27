İran, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor

İran İslam Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, "Nisan ayında İran'da Rus yapımı Sputnik V aşısının ortak üretimi başlıyor." dedi.

Celali, "İlk etapta şirketlerimizden birinin ayda 4 milyon doz aşı üretimine başlayacağını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Daha önce Tahran ve Moskova, Sputnik V aşısının ortak üretimi konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

9 Şubat'ta İran, Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ülkedeki koronavirüse karşı ilk aşı olan Sputnik V’yi öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulamaya başlamıştı.