İran'da tarihi tahıl ambarları

İlam eyaletinin Bedre şehrine 25 km uzaklıktaki Zeyd Vadisi bölgesinde tahıl ambarları dahil olmak üzere birçok tarihi eser bulunmaktadır. Bu bölge, benzersiz doğasıyla güzel vadilere sahiptir.

İnsan eliyle kayalıkta inşa edilen tahıl ambarları buğdayı üç yıl bozulmadan saklanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Safevi ve Kaçarlar dönemine ait tarihi tahıl ambarları farklı mimari özelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Zeyd Vadisi bölgesinde tahıl ambarlarının yanında tuz depolamak için de özel ambarlar yapılmıştır.