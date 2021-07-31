  1. Turizm
31 Tem 2021 11:09

İran'da tarihi tahıl ambarları

İran'da tarihi tahıl ambarları

İlam eyaletinin Bedre şehrine 25 km uzaklıktaki Zeyd Vadisi bölgesinde bulunan tarihi tahıl ambarları farklı mimari özelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlam eyaletinin Bedre şehrine 25 km uzaklıktaki Zeyd Vadisi bölgesinde tahıl ambarları dahil olmak üzere birçok tarihi eser bulunmaktadır. Bu bölge, benzersiz doğasıyla güzel vadilere sahiptir.

İran'da tarihi tahıl ambarları

İnsan eliyle kayalıkta inşa edilen tahıl ambarları buğdayı üç yıl bozulmadan saklanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

İran'da tarihi tahıl ambarları

Safevi ve Kaçarlar dönemine ait tarihi tahıl ambarları farklı mimari özelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İran'da tarihi tahıl ambarları

Zeyd Vadisi bölgesinde tahıl ambarlarının yanında tuz depolamak için de özel ambarlar yapılmıştır.

İran'da tarihi tahıl ambarları

News Code 1896103
https://tr.mehrnews.com/news/1896103/

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