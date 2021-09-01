Tarihi Arak tren istasyonu

En büyük alüminyum fabrikası ve sülfat madeninin bulunması nedeniyle İran'ın sanayi başkenti olarak da bilinen Merkezi eyaletindeki Arak kenti ülkenin sanayi metropollerinden biridir.

Merkezi eyaletinde 2 binden fazla turistik yer bulunmaktadır. Bunlardan 873'ü İran’ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır.

Bunlara ilave olarak 1938 yılında faaliyete başlayan Arak tren istasyonu açılışından 82 yıl sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldı.

İstasyon binaları, konut ve depo kompleksleri ve demiryolu endüstrisi ile ilgili diğer tesislerlerin bir araya geldiği Arak tren istasyon binası giriş ve bir bekleme salonundan oluşmaktadır.