  1. Turizm
1 Eyl 2021 19:29

Tarihi Arak tren istasyonu

Tarihi Arak tren istasyonu

İran'ın Merkezi eyaletinde bulunan tarihi Arak tren istasyonu, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edildi.

En büyük alüminyum fabrikası ve sülfat madeninin bulunması nedeniyle İran'ın sanayi başkenti olarak da bilinen Merkezi eyaletindeki Arak kenti ülkenin sanayi metropollerinden biridir.

Tarihi Arak tren istasyonu

Merkezi eyaletinde 2 binden fazla turistik yer bulunmaktadır. Bunlardan 873'ü İran’ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır.

Tarihi Arak tren istasyonu

Bunlara ilave olarak 1938 yılında faaliyete başlayan Arak tren istasyonu açılışından 82 yıl sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldı. 

Tarihi Arak tren istasyonu

İstasyon binaları, konut ve depo kompleksleri ve demiryolu endüstrisi ile ilgili diğer tesislerlerin bir araya geldiği Arak tren istasyon binası giriş ve bir bekleme salonundan oluşmaktadır.

News Code 1896916
https://tr.mehrnews.com/news/1896916/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 14 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler