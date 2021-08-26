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26 Ağu 2021 13:50

Şiraz'daki Narincistan Kavam Bahçesi

Şiraz'daki Narincistan Kavam Bahçesi

Şiraz'daki Kavam Bahçesi veya Kavam Biruni Bahçesi olarak bilinen Narincistan Kavam Bahçesi, Şehrin en güzel cazibe merkezlerinden biri olarak her yıl birçok yerli ve yabamcı turiste ev sahipliği yapmaktadır.

Kavam Bahçesi veya Kavam Biruni Bahçesi olarak bilinen Narincistan Kavam Bahçesi, Şiraz’ın Balakoft isimli eski bir mahallesinde Lütf Ali Han Zend Caddesinde bulunmaktadır.

Ekildiği birçok turunç ağacı nedeniyle, "Narincistan " olarak bilinir. 3085 metrekarelik bir alana kurulu Narincistan, halihazırda bir müze olarak turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Şiraz'daki Narincistan Kavam Bahçesi

Sıva, geleneksel resim, ayna işi, tuğla işi, marküteri ve mukarnas işi bahçenin mimarisine başka bir güzellik katmıştır.

Şiraz'daki Narincistan Kavam Bahçesi

Şiraz'ın en güzel cazibe merkezlerinden biri olan Bahçe Nisan 1974’de  İran’ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır.

News Code 1896761
https://tr.mehrnews.com/news/1896761/

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