Şiraz'daki Narincistan Kavam Bahçesi

Kavam Bahçesi veya Kavam Biruni Bahçesi olarak bilinen Narincistan Kavam Bahçesi, Şiraz’ın Balakoft isimli eski bir mahallesinde Lütf Ali Han Zend Caddesinde bulunmaktadır.

Ekildiği birçok turunç ağacı nedeniyle, "Narincistan " olarak bilinir. 3085 metrekarelik bir alana kurulu Narincistan, halihazırda bir müze olarak turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Sıva, geleneksel resim, ayna işi, tuğla işi, marküteri ve mukarnas işi bahçenin mimarisine başka bir güzellik katmıştır.

Şiraz'ın en güzel cazibe merkezlerinden biri olan Bahçe Nisan 1974’de İran’ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır.