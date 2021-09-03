İran'ın ikinci su mağarası: Sahulan Mağarası

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan Mahabad kenti, birçok tarihi ve doğal esere sahip olması bakımından ülkenin en zengin yerlerinden biridir.

Bu kentte yer alan doğal cazibe yerlerinden biri ‘Sahulan Mağarası’dır.

Sahulan Mağarası, Mahabad kentine bağlı Sahulan köyü yakınlarında yer aldığı için böyle adlandırılmıştır. ‘Sahul’ Kürtçe bir sözcük olarak ‘buz’ anlamına geliyor.

Bölge sakinleri aynı zamanda güvercinlerin bu mağarada yuva yapması nedeniyle buraya ‘Kune Kevter’ yani ‘Güvercin yuvası’ adını vermişlerdir.

Sahulan İran'ın en eşsiz mağaralarından biri olmakla birlikte Kretase Dönemine kadar uzanan ikinci su mağarasıdır.

Geniş su havuzlarına ve eşsiz doğal manzaralara sahip olan Sahulan Mağarasının son yüzyıla kadar ilk insanların yaşadığı dar koridorlu bir girişi vardır.

Mağaradaki gölün suyu çok berraktır ve karanlık olmasına rağmen derinliği birkaç metreye kadar bile görülebiliyor.

Bu mağara, güzel ortamı ve muhteşem manzarası nedeniyle birçok yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olmuştur.