  1. Turizm
3 Eyl 2021 20:15

İran'ın ikinci su mağarası: Sahulan Mağarası

İran'ın ikinci su mağarası: Sahulan Mağarası

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Mahabad kentinde bulunan 'Sahulan Mağarası' güzel ortamı ve muhteşem manzarası nedeniyle birçok yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olmuştur.

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan Mahabad kenti, birçok tarihi ve doğal esere sahip olması bakımından ülkenin en zengin yerlerinden biridir.

Bu kentte yer alan doğal cazibe yerlerinden biri ‘Sahulan Mağarası’dır.

İran'ın ikinci su mağarası: Sahulan Mağarası

Sahulan Mağarası, Mahabad kentine bağlı Sahulan köyü yakınlarında yer aldığı için böyle adlandırılmıştır. ‘Sahul’ Kürtçe bir sözcük olarak ‘buz’ anlamına geliyor.

Bölge sakinleri aynı zamanda güvercinlerin bu mağarada yuva yapması nedeniyle buraya ‘Kune Kevter’ yani ‘Güvercin yuvası’  adını vermişlerdir.

İran'ın ikinci su mağarası: Sahulan Mağarası

Sahulan İran'ın en eşsiz mağaralarından biri olmakla birlikte Kretase Dönemine kadar uzanan ikinci su mağarasıdır.

Geniş su havuzlarına ve eşsiz doğal manzaralara sahip olan Sahulan Mağarasının son yüzyıla kadar ilk insanların yaşadığı dar koridorlu bir girişi vardır.

İran'ın ikinci su mağarası: Sahulan Mağarası

Mağaradaki gölün suyu çok berraktır ve karanlık olmasına rağmen derinliği birkaç metreye kadar bile görülebiliyor.

İran'ın ikinci su mağarası: Sahulan Mağarası

Bu mağara, güzel ortamı ve muhteşem manzarası nedeniyle birçok yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olmuştur.

News Code 1896961
https://tr.mehrnews.com/news/1896961/

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