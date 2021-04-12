Natanz Nükleer Tesisi'nde uranyum zenginleştirme işlemi sürüyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, bugün düzenlenen Ulusal Kuantum Teknolojileri Araştırma Merkezini'nin açılış töreni sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Salihi dün İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi'nde yaşanan olaya ilişkin, “Bu olayla uranyum zenginleştirme sürecinde herhangi bir aksatma yaşanmadı ve bu tesinin acil elektriği bağlanmıştır” dedi.

Natanz Nükleer Tesisi’nde uranyum zenginleştirme işleminin sürdüğünü belirten Salihi, “Hasar gören santrifüjler önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü santrifüjlerle değiştirilecek” ifadesini kullandı.

Salihi, yabancı medya kuruluşlarının bu tesiste yeniden uranyum zenginleştirme faaliyetine başlanabilmesinin en az dokuz ay gerektireceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtlamdığını belirterek, “Bu tesis en kısa sürede yüzde 50 daha fazla kapasite ile çalışmaya devam edecektir.” ifadelerinde bulundu.

Natanz'daki tesise sabotaj düzenlendiğini belirten İranlı yetkili, IR1 adı verilen santrifüjlerin zarar gördüğünü ve yerlerine daha gelişkin santrifüjler yerleştirileceğini aktardı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, dün sabah Natanz nükleer tesisinin elektrik dağıtım ağının bir bölümünde olay meydana geldiğini bildirmişti.