Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan Siyonistlerin iddiasına yanıt: Rüzgar eken fırtına biçer

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Siyonist Rejim’in Umman açıklarında rejime ait bir geminin hedef alınmasından İran’ı sorumlu tutması yönündeki iddiaları hakkında “Siyonist Rejim İran'a karşı bu tür suçlamaları ilk kez yapmıyor. Bu rejim gittiği her yere şiddeti ve güvensizliği de beraberinde götürmüştür. Bu tür iddialar ve suçlamaları kınıyoruz” dedi.

Hatipzade, “Başkalarını suçlamakla İsrail’in acısı dinmeyecek. Rüzgar eden fırtına biçer. İran kendi menfaatlerini korumaktan bir an olsun çekinmiyor” ifadesini kulladndı.

ABD’nin İran’a yeni yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağı hakkındaki bir soruya “Washington'da yaptırımlara bir alışkanlık var. Kendileri defalarca azami baskı politikasının sadece başarısız olmadığını, aynı zamanda ABD için azami başarısızlık haline geldiğini de belirtmişlerdir” yanıtını verdi.

Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran 40 yıldan fazla bir süredir bu baskıcı yaptırımlara maruz kalmaktadır. Onlar ne yaptıylarsa İran’ın iradesini kırmayacak ve meşru savunma programlarını etkilemeyecektir.”

İran ekibi Muğla’da göreve başladı

İran Savunma Bakanlığına bağlı Yangın Söndürme Merkezi Başkanı pilot Mohammad Nuri Al-i Ağa, Pazar akşamı Muğla’ya gelen İran ekibinin 40 ton su kapasiteli yangın söndürme uçağı ile göreve başladığını söyledi.

Nuri Al-i Ağa, "Önümüzdeki günlerde iki adet helikopterin İran ekibine katılmasıyla birlikte yangının söndürülmesine ve ilerlemesinin önlenmesine yardımcı olabileceğimizi umuyoruz." dedi.

İran ekibinin işini inanç ve içtenlikle yaptığına dikkati çeken Nuri Al-i Ağa, bunun ülke için gurur verici olduğunu aktardı.

Ayetullah Reisi'nin göreve başlama töreni 3 Ağustos'ta yapılacak

İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin görevi devralma töreni İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla 3 Ağustos'ta Tahran’nın İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde gerçekleşecek.

Bu törenin başında İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, 13. cumhurbaşkanlığı seçiminin süreciyle ilgili hazırladığı raporu sunacak. Ardından yeni seçilen cumhurbaşkanının görev hükmü okunduktan sonra İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei konuşma yapacaktır.

İran'dan nükleer teknolojide yeni adım

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) göre, Ali Ekber Salihi, İran'ın bilim insanlarının buluşma yeri olan bu araştırma-üretim projesinin açılış töreninde, proje bütçesinin Hondab Ağır Su Nükleer Kompleksi'nin gelirinden ayrılmasına atıfta bulunarak, önümüzdeki 3 ila 4 yılda bu alandaki diğer önemli ürünlerin seri üretimine geçeceğini ümit etti.

Salihi, Hondab Nükleer Kompleksi'nin, şefkatli, halis ve isimsiz yetkililerini, uzmanlarını ve çalışanlarını takdir ederken, bu siteyi katma değerli bir proje olarak örnek gösterdi ve "Bu büyük bilimsel, araştırma ve üretim projesidir. İran'ın nükleer enerjisini ve nükleer teknoloji ile iç içe olan sağlık sektörünü de içerir.'' dedi.

İran’ın Bakü Büyükelçisi’nden Türk mevkidaşına taziye telefonu

İran’ın Bakü Büyükelçi Seyyid Abbas Musevi, dün Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı’yı arayarak taziyelerini iletti.

Bu görüşmede Musevi, Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Ankara hükümeti ile Türk halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Musevi, İran'ın Türkiye genelindeki yangınların söndürülmesine yardım etmeye hazır olduğu söyledi.

Daha önce İran'ın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'ın Türkiye'de ülke genelindeki yangınların söndürülmesine yardım etmeye hazır olduğu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı Hava Ateş Kontrol ve Destek Merkezi Başkanı Pilot Mohammad Nouri Al Agha Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı'nın talimatının ardından birkaç adet helikopter ile bir yangın söndürme uçağı Türkiye'de yangın söndürme çalışmalarına katılmak için gönderilmeye hazırdır. Çeşitli organlarla gerekli koordinasyonlar yapılır yapılmaz bu insani yardım operasyonu başlayacaktır."

Zarif: Hiçbir zaman ABD'ye güvenmedik

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif, “ABD ve Avrupa’nın taahhütlerine bağlı kalmaması bizim onlara güvendiğimiz veya kötü bir şekilde müzakere ettiğimiz anlamına gelmez. Aksine dünyada uluslararası hukuka bağlı olmayan birkaç ülke olduğunu gösteriyor” dedi.

Zarif, “İran İslam Cumhuriyeti olarak dünya ile etkileşime girerken kimseye de güvenmememiz gerekiyor. Uluslararası ilişkiler güvenmek yeri değildir. En yakın komşu, arkadaş ve müttefik bile güvenilmez. Elbette bizim bir müttefikimiz yok” ifadesini kullandı.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 366 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 32 bin 511 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 90 bin 996'ya vaka sayısı ise 3 milyon 903 bin 519'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 539'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 385 bin 195'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.