Çavuşoğlu Antalya'daki orman yangınlarında toplam zararı açıkladı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

(Antalya) Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir.

AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207'si kuruldu, bugün 31'i daha değişik mahallelere kurulacak.

(Antalya'daki yangınlar) 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı.

Antalya'da 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına Valilik tarafından bugün ödeme yapılacak.

Kaynak: Haber Global