Suudi sporcunun diskalifiyesini açıklayan hakeme ölüm tehditleri yağıyor

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Kobaş, sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Kobaş, Suudi Arabistanlı Tareq Hamedi ile İranlı Seccad Gençzade arasındaki +75 kilo finalinde hakem paneli ile doktorların verdikleri kararın arkasında olduğunu vurguladı.

Tavsiye üzerine diskalifiye karar çıktı

Final mücadelesinde Gançzade, Hamedi'nin tekmesiyle yere düşmüş ve maça devam edememişti. Görevli doktor ve Dünya Karate Federasyonu doktorunun tavsiyesi üzerine Gençzade maça devam edememiş, bunun üzerine Hamedi "hansoku" (diskalifiye) edilmişti.

Kaynak: Haber7