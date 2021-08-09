  1. Spor
9 Ağu 2021 09:26

Suudi sporcunun diskalifiyesini açıklayan hakeme ölüm tehditleri yağıyor

Suudi sporcunun diskalifiyesini açıklayan hakeme ölüm tehditleri yağıyor

Tokyo 2020'de görev yapan Türk karate hakemi Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı sporcu Tareq Hamedi'yi diskalifiye etmesi üzerine sosyal medyadan kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini açıkladı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Kobaş, sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Kobaş, Suudi Arabistanlı Tareq Hamedi ile İranlı Seccad Gençzade arasındaki +75 kilo finalinde hakem paneli ile doktorların verdikleri kararın arkasında olduğunu vurguladı.

Tavsiye üzerine diskalifiye karar çıktı

Final mücadelesinde Gançzade, Hamedi'nin tekmesiyle yere düşmüş ve maça devam edememişti. Görevli doktor ve Dünya Karate Federasyonu doktorunun tavsiyesi üzerine Gençzade maça devam edememiş, bunun üzerine Hamedi "hansoku" (diskalifiye) edilmişti.

Kaynak: Haber7

News Code 1896312
Azar MAHDAVAN
https://tr.mehrnews.com/news/1896312/

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