  1. Türkiye
10 Ağu 2021 14:23

Hulusi Akar Pakistan'a gitti

Hulusi Akar Pakistan'a gitti

Türkiye Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan’a gitti. Üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanan Akar’ın gündeminde askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki iş birliğinin yanı sıra Afganistan'daki gelişmelerin de olması bekleniyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, sabah saatlerinde, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti.

Akar, Pakistan’da Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

Bununla birlikte Afganistan’daki son gelişmelerin ardından bölgesel konuların da görüşmelerin bir diğer gündem maddesi olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1896353
https://tr.mehrnews.com/news/1896353/

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