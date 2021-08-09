Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin İran'a gelecek

İngiltere'nin başkenti Londra'da yayınlanan "Al-Araby Al-Jadeed" gazetesine göre Irak Dışişeri Bakanı Fuad Hüseyin, Başbakan Kazımi'nin Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan Ortadoğu zirvesine katılım davetini yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye iletmek üzere önümüzdeki günlerde Tahran'a ziyarette bulunacak.

Fuad Hüseyin'in Cumhurbaşkanı Reisi ile yapacağı görüşmede, Irak güvenliğiyle ilgili konular da dahil olmak üzere ikili ilişkilerin ayrıca ele alınması bekleniyor.

Irak Dışişleri Bakanı, son günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da Ortadoğu zirvesine davet etmişti.