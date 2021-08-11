Erdoğan 3'üncü kez aday olacak mı?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin olarak anayasanın "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" maddesine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki kez cumhurbaşkanı olduğunu ve üçüncü kez olamayabileceğine vurgu yapan Uğuroğlu, yazısında, "YSK, Erdoğan'ın başvurusunu reddedince Bahçeli'nin ne söyleyeceğini ve ne yapacağını çok merak ediyorum" dedi.

Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP'nin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için büyük çaba sarf ettiğini Uğuroğlu, cumhurbaşkanlığına aday gösterilme olasılığı kesin olman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için şu ifadeleri kullandı:

"Bir boks maçı düşünün; lisansı olmayan bir boksör ringe çıkartılmaya çalışılıyor, üstüne üstlük rakibini de kendisi seçmek istiyor. Neymiş hakem yandaşmış!.. Niyetleri rakip adayı erken belirletmek ve yıpratmak için aylarca saldırmak… Kılıçdaroğlu da Akşener de Millet İttifakı da diğer muhalefet partileri de buna asla izin vermemeli.

Hatırlatayım; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu" dedi ve kıyamet koptu.

Birkaç gün sonra Kılıçdaroğlu Millet İttifakı açısından dedi ki; "Aday ol derlerse olurum"

Her parti kendi genel başkanının Cumhurbaşkanı seçilmesini ve iktidar olup ülkeyi yönetmesini ister. MHP hariç ki Devlet Bahçeli'nin belirlediği Cumhurbaşkanı adayı; seçilme hakkına sahip olmayan Erdoğan'dır… YSK, Erdoğan'ın başvurusunu reddedince Bahçeli'nin ne söyleyeceğini ve ne yapacağını çok merak ediyorum."