Rusya: Kabil havaalanında yaşanan büyük karışıklıktan ABD’liler sorumlu

Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Kabil havaalanındaki karışıklıktan dolayı ülkeden ayrılamayan yaklaşık 400 kişinin yardım talebiyle Rus büyükelçiliğine başvurduğunu, bunların Rus vatandaşlığına sahip Afganlar olduğunu söyledi.

Jirnov, Kabil havaalanında yaşanan büyük karışıklıktan ABD’lilerin sorumlu olduğunu kaydetti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Jirnov, “Bir çözüm yolu gözükmüyor, bu nedenle insanlar endişeli, Rus vatandaşlığına sahip yaklaşık 400 kişi bizden yardım talebinde bulundu. Kabil havaalanında yaşanan büyük karışıklıktan ABD’liler sorumlu” dedi.

Daha önce Rusya'nın Afganistan Büyükelçiliği, Afgan asıllı Rus vatandaşları ve eski Sovyet ülkeleri vatandaşlarının Afganistan’dan ayrılabilmeleri için gerekli her türlü yardımın yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Sputnik