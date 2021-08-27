Reisi, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi ile Tahran’da görüşen Cumhurbaşkanı Reisi, "İkili ilişkilerin güçlendirilmesinin İran ve Pakistan arasındaki bölgesel ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine yol açacağına inanıyorum." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) göre, İbrahim Reyisi, uzun geçmişe dayanan İran-Pakistan ilişkilerinin dinsel ve halk eksenli olduğunu belirterek, iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesi gerektiğini söyledi.

ABD’nin Afganistan’dan geri çekilmesine değinen Cumhurbaşkanı Reisi, bunun Afganistan'daki barış ve istikrar için dönüm noktası olabileceğini belirterkek, ABD’nin bölge ve Afganistan’daki varlığının güvenliğin yararına olmadığını ve bölge ülkelerinin Afganistan’da kapsayıcı bir yönetim oluşması için yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan’da kayyum gibi davranma tutumunu reddederek, bunun ABD’nin hezimete uğramış örneği olduğunu komşular dahil diğer ülkelerin rolünün de kapsayıcı hükümetin oluşmasını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

İran’ın yabancı müdahaleler olmaksızın bölgesel işbirliği istediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, "ABD ve yabancıların bölgedeki varlığı güvenlik yaratmadığı gibi sorun yaratmaktadır ve bölge ülkeleri özellikle İran ve Pakistan yapacakalrı işbirliği ile Afganlı grupların güvenlik ve huzurun sağğlanması için Afganlı grupların işbirliği imkanını sağlayabilecekleri." ifadesini kullandı.

İran’ın son 40 yılda Afgan halkını desteklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, İran’ın yaklaşık 4 milyon Afgan vatandaşına evsahipliği yaptığını ve her zaman Afgan halkını desteklediğini ve destekleyeceğini söyledi.

Kureyşi de İran-Pakistan ilişkilerinin tarihi ve derin olduğunu belirterek, iki ülkenin bir çok bölgesel ve uluslararası konusunda ortak görüşe sahip olduklarını ve ülkesinin İran ile çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydetti.

İran’ın bölgesel konularda büyük role sahip olduğunu ifade eden Kureyşi, iki ülkenin özellikle Afganistan’daki barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli role sahip olabileceğini aktardı.