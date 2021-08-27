İran: Afganistan Toplantısı'na ev sahipliği yapmaya hazırız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Resul Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla Tahran'da bir toplantı yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

İran ve Pakistan dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmeye atıfta bulunan Musevi, "İran'ın yeni dışişleri bakanı olarak göreve başlayan Hüseyin Emir Abdullahiyan ilk gününde çok önemli bir görüşme yaptı. Bu görüşme ikili ve bölgesel işbirliğinin geleceği için yol haritası niteliği taşıyor." dedi.

Musevi, "İran, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin Afganistan'a Komşu Ülkeler Bakanlar Toplantısı'na ilişkin teklifini memnuniyetle karşıladı ve toplantıyı Tahran'da yapmaya hazır olduğunu bildirdi." ifadesini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı dün Tahran'a yaptığı ziyarette İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.