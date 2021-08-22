Pakistan Dışişleri Bakanı Afganistan için İran'a gelecek

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Afganistan'daki son durumu ve Taliban'ın iktidara gelmesi konusunu görüşmek üzere Afganistan'ın dört komşu ülkesini ziyaret etmeyi planlıyorum." dedi

The Nation dergisine konuşan Kureyşi, 24 Ağustos tarihinde İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ı kapsayan bir bölge turuna çıkacağını duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, son günlerde Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui yong, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile Afganistan meselesini görüşmüştü.