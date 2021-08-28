Ayetullah Hamanei: Afganistan halkının yanındayız

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Hükümet Haftası" dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraberindeki bakanlar kurulu üyeleri ile görüştü.

Yeni hükümet yetkililerine hitap eden Ayetullah Hamanei, "Farklı dönemlerde tüm hükümet yetkililerine bir tavsiyem vardı. Bu tavsiyeyi size de vereceğim, zaman çabuk geçer. Bu dört yıl çabuk biter, dolayısıyla her anını değerlendirin. İnsanlar ve İslam'a ait olan vakit boşa gitmesine izin vermeyin, bu yüzden tüm imkanları yerinde ve zamanında kullanın." dedi.

İslam Devrimi Lideri, devrimci olmanın akılcılıkla birlikte olması gerektiğini belirterek, "Görev sırasında devrimci bir yapılanmanın yaratılması için çabalarınızı yoğunlaştırınız.” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, İslam devleti ve İran İslam Cumhuriyeti temelinin adaletin tesisi üzerine kuruluğuna dikkati çekerek, "Toplumda adalet sağlanmalı. Bu alanda yapacak çok işimiz var. Bu konuda gerideyiz, dolaysıyla çok çalışmalıyız." açıklamasında bulundu.

'Ekonomik sorunları gidermek için geçici çözümler aramayın'

Ülkenin temel önceliklerinden birinin ekonomi konusu olduğunu anlatan Devrim Lideri, şunları kaydett:

"Yüksek enflasyon, bütçe açığı, halkın geçim sorunları, ulusal paranın değer kaybetmesi, insanların alım gücünün düşmesi, işletmecilik ve bankacılık sistemi sorunları en önemli ekonomik konular arasında yer alıyor. Bu sorunların her birinin çözümü için planlar yapılmalı ve bir sonraki adımda hükümetin ekonomi ekibi uyum içinde hareket etmesi lazımdır.

Ekonomik sorunları gidermek için geçici çözümler aramayın ve temel çözümleri takip edin.

Ekonomik sorunların çözümü için yaptırımların kaldırılmasını beklemeyin, ambargonun varlığını varsayarak sorunların çözümüne yönelik planlar yapılmalıdır."

Ayetullah Hamanei Afganistan'daki durumu değelendirdi

Afganistan'daki son duruma değinen Ayetullah Hamanei, ABD'yi diplomasi alanında “vahşi kurt” olarak nitelendirdi ve "İran İslam Cumhuriyeti her koşulda masum ve Müslüman Afganistan halkının yanadır ve diğer hükümetlerle ilişkilerimiz onların İran'la olan ilişkilerine ve davranışlarına bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan’ı kardeş ülke olduğunu söyleyen Devirm Lideri, “Afgan halkı ile din, dil, tarih ve kültür birliğimiz vardır.” dedi.

İslam Devrimi Lideri, Kabil’deki son terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Bu sorunlar ve sıkıntılar ülkeyi 20 yıldır işgal eden ve halkına her türlü zulmü dayatan Amerikalıların eseridir.” açıklamasında bulundu.

ABD'nin Afganistan'daki varlığını eleştiren Ayetullah Hamanei, şunları konuştu:

"Düğün ve cenazelerin törenlerinin bombalanması, gençlerin öldürülmesi, birçok insanın haksız yere hapse atılması ve uyuşturucu üretimindeki büyük artış, Amerikan varlığının olumsuz etkilerinden bazılarıdır. Bu ülke, Afganistan kalkınması için bir adım bile atmadı. Altyapı ve sivil kalkınma açısından 20 yıl öncesinden geride değilse ileride değil."

Ayetullah Hamanei, ABD birliklerinin Afganistan'dan utanç verici tahliye sürecine dair, “Afgan halkının yanayız çünkü geçmişte olduğu gibi hükümetler gelip gidiyor ama geriye sadece Afgan halkı kalıyor. Afganistan halkının bu durumdan kurtulması için Allah'tan (C.C) yardım diliyoruz." dedi.

İran Nükleer Anlaşması

Devrim Lideri, Amerikalıların nükleer meselesi konusunda çok arsız davrandığına dikkati çekerek, "Onlar herkesin gözü önünde nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen, şimdi sanki İran’ın ilk önce anlaşmayı ve yükümlülüklerini terk ettiği gibi konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesinden önce İran tarafından hiçbir nükleer adıma başvurulmadı. Fakat (ABD’nin anlaşmadan geri çekilmesinden) bir süre sonra daha önceden yapılan açıklama ile bazı yükümlülükler bir kenara bırakıldı." açıklamalarında bulundu.

Avrupalı tarafların da tutumunu eleştiren Ayetullah Hamanei, "Onlar da Amerika gibiler. Her zaman boş konuşuyorlar ve sanki İran tarafının uzun bir süre müzakerelerle dalga geçtiği gibi talepkar davranıyorlar." şeklinde konuştu.

Devrim Lideri, mevcut ABD hükümetinin önceki yönetimden hiçbir farkının olmadığını ifade ederek, "Çünkü nükleer konusunda İran'dan talep ettiği şeyin Trump'ın talep ettiği şeyden hiçbir farkı yok. O dönemde hükümet yetkilileri bunun mantıksız ve kabul edilmez olduğunu söylediler." dedi.