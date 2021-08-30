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30 Ağu 2021 08:42

ABD'den Kabil'e füze saldırısı ile ilgili açıklama

ABD'den Kabil'e füze saldırısı ile ilgili açıklama

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Afganistan'ın başkenti Kabil havaalanı yakınına düzenlenen hava saldırısını teyit ederek, saldırıda IŞİD-K’nın hedef alındığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil havaalanı yakınında düzenlenen hava saldırısında IŞİD-K’ya ait bir aracın hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, “ABD Silahlı Kuvvetleri meşru müdafaa çerçevesinde, Kabil'deki bir araca hava saldırısı düzenleyerek, İŞİD-K’nın Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik doğrudan tehdidini ortadan kaldırdı” denildi.

Pentagon’dan yapılan açıklamada ise, ‘İHA ile vurulan otomobilde daha sonra meydana gelen patlamaların, araçta önemli miktarda patlayıcı bulunduğuna işaret ettiği’ kaydedildi.

Ariana News televizyonu ise, hava saldırısı sonucunda 4’ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini, görgü tanıklarının, füzelerin iki araç ile bir eve isabet ettiğini aktardıklarını bildirdi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1896849
https://tr.mehrnews.com/news/1896849/

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