ABD feci bir yenilgiyle Afganistan'dan ayrıldı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bu sabah savunma bakanlığında düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

Burada konuşma yapanTümgeneral Bakıri, “İslami düzen için savunma gücünün geliştirilmesi, çeşitli nedenlerle kaçınılmaz bir görevdir.” dedi.

Tümgeneral Bakıri, Afganistan’daki gelişmelere ilişkin, “İslami düzenimiz dünyanın en kritik bölgesinde yer alıyor ve tehlikeli bir durum söz konusudur. Bölgede farklı dönemlerde en yoğun çatışmalar yaşandı ve ABD 11 Eylül bahanesiyle bölgeyi işgal etti. 43 yıldır bölgemizden çekilmeyen ABD zaman geçtikçe daha fazla komplolar kuruyor." ifadelerini kullandı.

ABD birliklerinin Afganistan'dan utanç verici tahliye sürecine dair Tümgeneral Bakıri, “Son olay Afganistan'da yaşandı. ABD, bu ülkeden feci bir yenilgiyle çekildi ve masum Afganistan halkına parlak bir gelecek değil, huzursuzluk ve kaos bıraktı. ABD, 2 trilyon dolar harcamasına rağmen, Afgan Ulusal Ordusu'nu sadece on gün direnebilen verimsiz bir orduya dönüştürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Tümgeneral Bakıri, ABD'nin bölgedeki varlığını eleştirerek, bölgedeki tüm komplolar ve tehditlerin kaynağının ABD olduğunu söyledi.

Yeni Savunma Bakanı: Savunma kapasitesini güçlendirmek, önceliğimizdir

Devir teslim töreninde yeni savunma bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani görevini Tuğgenral Emir Hatemi'den devraldı.

Tuğgeneral Aştiyani, törende yaptığı konuşmada, "Savunma kapasitesini güçlendirmek ve yeni teknolojilere odaklanmak, Savunma Bakanlığı'nda önceliğimiz olacaktır. Yeni silah üretim çalışmalarını takip edeceğiz." dedi.

Tuğgeneral Aştiyani ayrıca Tuğgenral Emir Hatemi'ye görev sürecinde bakanlığa yaptığı katkılar ve hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

İran'da haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin yeni kabine için önerdiği 18 isim 25 Ağustos'ta Mecliste güvenoyu aldı. Yeni savunma bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani oldu.