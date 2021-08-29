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29 Ağu 2021 19:03

ABD Afganistan'daki büyükelçiliği kapatıyor

ABD Afganistan'daki büyükelçiliği kapatıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 1 Eylül itibarıyla Afganistan'da ABD elçilik varlığının bulunmayacağını ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın ABD vatandaşlarına ve Afgan ortaklarına 31 Ağustos'tan sonra güvenli geçiş izni vereceğini bildirdi.

ABD'nin, karada kalıcı askeri varlığı olmadan da Afganistan'daki terörizm tehdidini önleyebileceğini belirten Sullivan, IŞİD'e karşı daha fazla operasyon yapılmasının değerlendirildiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, son haftalarda IŞİD'in Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında 13 Amerikan askeri ölmüştü.

TRT Haber

News Code 1896845
https://tr.mehrnews.com/news/1896845/

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