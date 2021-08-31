Afganistan'da 20 yıllık ABD işgali resmen sona erdi

Hürriyet'e göre, Eski Başkan Donald Trump döneminde kararlaştırılan ve geçen mayıs ayında ivme kazanan ABD’nin Afganistan’dan çekilme süreci resmi sürenin dolmasına bir gün varken dün gece yarısı sona erdi.

Son ABD uçağının Kabil havalimanından havalandığını önce bir Taliban yetkilisi “20 yıllık işgal sona erdi” ifadesiyle duyurdu. Ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, havalanan son C-17 kargo uçağıyla beraber ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD’nin çekilmesini sosyal medyadan doğrularken Taliban mensupları da havalimanı ve çevresinde havaya ateş açarak kutlama yaptı.