Azerbaycan medyasına göre, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, "Vagif Şiir Festivali" gerçekleştirildi.

İsmini mezarı Şuşa'da bulunan ünlü şair Molla Penah Vagif'in isminden alan festivalin açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Azerbaycan'ın edebiyat, kültür ve sanat camiasından seçkin isimler katıldı.

Festival açılışında konuşan Aliyev, Şuşa'da gerçekleştirilen imar, inşaat ve restorasyon çalışmalarından bahsederek şehri yeniden eski günlerine kavuşturacaklarını ve Şuşalıların yurtlarına geri döneceğini söyledi.

Aliyev, "Şuşa'daki Karabağ ve Harıbülbül otellerinde şu anda 150 oda var. 300 oda ile büyük bir konferans salonu ve etkinlik alanları da inşa edilecek. Burada menfur düşman Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin sözde meclis binasını inşa ediyordu. Artık 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' diye bir kavram yoktur. O binanın temeli atılmıştı. Bu şeytanın ini benim talimatımla yok edildi." dedi.