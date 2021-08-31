Ermenistan'ın yeni Dışişleri Bakanı, Lavrov ile Karabağ'ı görüşecek

İki günlük bir çalışma ziyareti kapsamında Moskova'da bulunan Ermenistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ilk kez ikili görüşme gerçekleştirecek.

Mirzoyan-Lavrov görüşmesinin gündeminde Dağlık Karabağ'la ilgili üçlü çalışma grubunun çalışmalarına ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Mirzoyan-Lavrov görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenlenecek.

Ermeni Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın, çalışma ziyareti çerçevesinde KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas ile de görüşmesi öngörülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım 2020 itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.