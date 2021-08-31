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31 Ağu 2021 12:52

Ermenistan'ın yeni Dışişleri Bakanı, Lavrov ile Karabağ'ı görüşecek

Ermenistan'ın yeni Dışişleri Bakanı, Lavrov ile Karabağ'ı görüşecek

İki günlük bir çalışma ziyareti kapsamında Moskova'da bulunan Ermenistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.

İki günlük bir çalışma ziyareti kapsamında Moskova'da bulunan Ermenistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ilk kez ikili görüşme gerçekleştirecek.

Mirzoyan-Lavrov görüşmesinin gündeminde Dağlık Karabağ'la ilgili üçlü çalışma grubunun çalışmalarına ilişkin konuların ele alınması bekleniyor. 

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Mirzoyan-Lavrov görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenlenecek. 

Ermeni Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın, çalışma ziyareti çerçevesinde  KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas ile de görüşmesi öngörülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım 2020 itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. 

News Code 1896881
https://tr.mehrnews.com/news/1896881/

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