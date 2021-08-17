Aliyev işgalden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla bölgeyi ziyaret ettiği görüldü.

Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi. Aliyev, Kelbecer ve Laçın'ın dağları, vadileri ve ormanlarıyla çok güzel tabiata sahip olduğunu ifade etti.

Azerbaycan bayrağını göndere çekti

Cumhurbaşkanı Aliyev, ziyareti kapsamında Toğanalı-Kelbecer kara yolu üzerinde Murovdağ'da ve Kelbecer-Laçın kara yolu üzerinde inşa edilecek tünellerin temelini attı.

Laçın Uluslararası Havalimanı'nın temelini de atan Aliyev, Kelbecer kent merkezinde Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Kaynak: AA