Aliyev, 6'lı platform teklifini yineledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk'e verdiği özel demeçte, Güney Kafkasya'yla ilgili 3+3 işbirliği formatı (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye, Rusya, İran) hakkında açıklamada bulundu.

Aliyev, "Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile defalarca bu konuyu görüştüm ve tutumlarımız örtüşüyor." dedi.

Aliyev sözlerine şöyle devam etti:

"Bu formatı destekliyor ve diğer ülkelerin de buna katılacağını umuyoruz. Gürcü tarafının buna hazır olmadığını biliyorum. Çünkü Gürcistan ile Rusya arasında diplomatik bir ilişki yok. Bu Gürcistan'ın tutumudur ve buna saygı göstermeliyiz. Bununla birlikte bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler, bölgesel işbirliği, istikrarın sağlanması ve gelecekteki savaş riskinin sıfıra indirilmesi açısından oldukça önemlidir."