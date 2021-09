İran yapımı dört film TRT 2 ekranlarında

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, Eylül ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı. Filmler arasında İranlı Oscar ödüllü Asger Ferhadi’nin Salesman (Satıcı) Filmi, İranlı yönetmen Nima Cavidi'nin eserlerinden biri olan The Warden (Müdür) isimli film, Menije Hikmet'in yönetmenliğini üstelendiği Bandar Band (Hayal Bandosu) ve yönetmenliğini Vahid Celilvend'in yaptığı No Date, No Signature (Tarihsiz, İmzasız) filmi de televizyon ekranında olacak.

3 Eylül Saat 21.30'da Salesman (Satıcı), filmiyle birlikte 14 Eylül saat 22.00'da The Warden (Müdür) filmi ekranlarda olacak. Bandar Band (Hayal Bandosu) 18 Eylül saat 22.00'da, No Date, No Signature (Tarihsiz, İmzasız) filmi ise 26 Eylül saat 22.00'da izeleyebilirsiniz.