Cumhurbaşkanı Reisi Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Reisi görüşmede, Macron’un Tahran-Paris ilişkilerini gözden geçirme teklifini olumlu karşıladıklarını belirterek, “İran özellikle ekonomik ve ticari alanlarda Fransa ile ilişkilerin geliştirilmesini memnuniyetle karşılıyor ve Avrupa ile kapsamlı işbirliğine Fransa’dan başlamaya hazırız.” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın Bağdat Zirvesi’ndeki konuşmalarına atıfta bulunan Reisi, şunları kaydetti:

“İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında her zaman Irak halkını desteklemek ile bölgede barış ve huzurun tesisi konusu yer alıyor. Bunun yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasında bölgesel işbirliğinin çok faydalı olduğuna inanıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Reisi, ABD’nin terör örgütü IŞİD’i kurup desteklediğini belirterek, “Amerikalılar, IŞİD'i ve yeni terörizmi desteklemek için dünya kamuoyuna yanıt vermelidir.” ifadesini kullandı.

Reisi, bazı ülkelerin terörü iyi veya kötü olarak tanımlamasını kınayarak, “İran İslam Cumhuriyeti terörün her türlüsünü kınamaktadır. Bize göre Şam-IŞİD’i, Irak IŞİD’i ve IŞİD-Horasan arasında hiçbir fark yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.

NATO ve ABD'nin Afganistan'a askeri müdahale politikasının başarısız olduğunu anlatan Reisi, şöyle devam etti:

“Afgan gruplarının tüm Afganlar halkı için kabul edilebilir bir modele ulaşmaları için uygun ortam sağlamalıyız. Bu yönde İran İslam Cumhuriyeti olarak Afganistan'da barış, huzur ve güvenliği tesis etmeye ve kardeş katlini önlemeye hazırız.”

Ayetullah Reisi İran’ın Lübnan'da güçlü bir hükümetin kurulmasından yana olduğunu dile getirerek, "Lübnan halkına insani yardımları esirgemeyeceğiz ve bu ülkenin kalkınıp ilerlemesi için Fransa ile işbirliği yapmaya hazırız. İran, Fransa ve Hizbullah'ın Lübnan'da güçlü bir hükümet kurma çabaları ülkeye fayda sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.

Nükleer müzakerelere dair Reisi, “Faydalı ve verimli müzakerelere karşı değiliz, ancak müzakerelerin amacı İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde olmalı. Sırf müzakere için görüşmek hiçbir işe yaramaz." diye konuştu.

Macron da telefon görüşmesinde, Viyana’da nükleer görüşmelerinin İran'ın da katılımıyla devam etmesini umduğunu ifade etti.

