Reisi: Baskı altında müzakereyi kabul etmeyiz

Cumhurbaşkanı Reisi, devlet televizyonunda yayınlanan röportajında, yeni hükümet döneminde İran'ın izleyeceği iç ve dış politika hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Reisi “Koronavirüs meselesi en başından beri hükümetin önceliklerinden biriydi ve bunu kontrol altına almak için kesin bir çözüm bulunmalıdır. İhtiyaç duyulan aşının temini konusu diğer ülkelerin yetkilileri ve liderleri ile yaptığım görüşmede gündeme getirdiğim konulardan ve önceliklerden biriydi. Bugün kesin olarak 40 milyon doz aşı temin edilmiş ve yurt dışından 100 milyon doza kadar aşı temini için önlemler alınmıştır” dedi.

Yeni hükümet döneminde yolsuzlukla mücadele edeceklerini vurgulayan Reisi, şöyle devam etti:

"Bu hükümetin bakanları, yetkilileri ve yöneticileri yolsuzlukla mücadele konusunda bir anlayışa sahip çünkü hükümetteki şartımız her düzeydeki tüm yöneticiler için yolsuzlukla mücadeledir. Kameralar önünde halka cevap vermek sadece Cumhurbaşkanı'nın görevi değildir. Yöneticilerimizin her biri kendilerini her düzeyde sorumlu tutmalı ve halkımız her konuda bilgilendirilmelidir."

Reisi konuşmasının diğer bölümünde, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan halkının sorunlarının çözümüyle ilgili olarak Reisi, “Afganistan'da halkın iradesiyle bir hükümet kurulmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan halkının iradesinin hakim olabilmesi için bu ülkede huzur sağlanmasını ve akan kanların durmasını istiyor” dedi.

Reisi, Afganistan konusunda farklı ülkelerden 50'den fazla yetkiliyle temas kurduğunu ve görüşmelerin süreceğini kaydetti.

Afganistan'ın güvenliğini İran'ın güvenliği olarak kabul ettiklerini dile getiren Reisi, "Sadece Afganistan değil, tüm komşu ülkelerin güvenliği bizim güvenliğimizdir ve komşularımızla ilişkilerin önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi müzakereler hakkında, “Müzakere bir diplomasi aracıdır ve müzakere etmekten çekinmeyiz. Ancak ABD’liler ve Batılılar müzakerelerin baskı altında yapılmasını istiyor. Baskı altında müzakerenin bir faydası yoktur” dedi.

Reisi, “İran halkına yönelik bu yaptırımlar, tehditler ve baskılar müzakere anlamına gelmiyor” diye konuştu.

İbrahim Reisi, “Müzakere hükümetin gündeminde ama uygulanan baskılar altında değil. Baskı altında müzakere daha önce işe yaramamıştı ve Amerikalılar ve Avrupalılar bu tür müzakere ve baskıların işe yaramadığını defalarca görmüştür” ifadelerinde bulundu.

Hükümetin müzakere yoluyla ülkeye dayatılan zalimce yaptırımları kaldırmak istediğini belirten Reisi, “Müzakerelerin ana konusu İran milletinin çıkarları olacak ve milletin çıkarlarından geri adım atmayacağız” şeklinde konuştu.