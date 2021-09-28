İran: Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları şaşırtıcı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açıklamalarına tepki göstererek, “İki ülknin saygı çerçevesinde ve iyi ilişkilere sahip olmasının yanı sıra olağan iletişim yollarının en üst düzeyde olmasına rağmen Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bu tür açıklamaları çok şaşırtıcıdır” dedi.

Hatipzade, “Bu ve diğer konular hakkında New York’taki BM Genel Kurulu toplantısı sırasında iki ülkenin dışişleri bakanları arasında ciddi istişareler yapılarak bu müzakerelerin uygun bir bağlamda devam ettirilmesi konusuna anlaşmaya varıldı” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, “İran her zaman bölgenin herhangi bir işgaline karşı olduğunu ilan etmiş ve ülkelerin toprak bütünlüğüne ve uluslararası kabul görmüş sınırlara saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. İyi komşuluk, tüm komşular tarafından dikkate alınması beklenen en önemli konulardan biridir” şeklinde konuştu.

Hatipzade ayrıca, ülkenin kuzeybatı sınır bölgelerinde gerçekleştirilen tatbikat ile ilgili olarak, “Bu bir yönetim meselesidir ve tüm bölgenin barış ve istikrarı için yapılıyor. Elbette İran, kendi sınırlarının yakınında Siyonist Rejim'in varlığına müsamaha göstermeyecek ve bu bağlamda kendi ulusal güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alacak” diye kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında AA'ya verdeği demeçte, İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikata başlamasını "Sınırımızın yakınlarında yapılan askeri tatbikat çok şaşırtıcı bir olay." sözleriyle değerlendirmişti