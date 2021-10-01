Siyonist Rejim’in bölgedeki faaliyetlerini izliyoruz

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, bugün ülkenin kuzeybatı bölgesinde düzenlenen 'Hayber Fatihleri' adl askeri tatbikat hakkında yaptığı açıklamada, “Bu tatbikat, bölge ülkelerinde önemli sayıda IŞİD teröristinin yanı sıra Siyonist Rejim unsurlarının varlığı nedeniyle özel bir hassasiyete sahiptir. IŞİD, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafı sırasında bölgedeki ülkelerden birinin daveti üzerine bölgeye girmişti. Onların bölgeden ayrılıp ayrılmadıklarından emin olmadığımız için bu tatbikatla onlara bir mesaj gönderilecek. IŞİD üyeleri ve Siyonistler, bölgede yerleri olmadığını ve İran Silahlı Kuvvetlerinin gördükleri her yerde onlara karşılık vereceğini bilmelidir” dedi.

Siyonist Rejimin bölgede güvenliğini bozduğunu belirten Tuğgeneral Haydari,“Siyonist Rejim’in bölgedeki gayrimeşru varlığını ve buradaki faaliyetlerini tamamen izliyoruz” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Haydari, Ordu ve kara kuvvetleri tarafından yapılan tüm teçhizatın bu tatbikatta kullanılacağını ifade etti.

Tuğgeneral Haydari, “Tatbikatta, uzun mesafe uçan uzun menzilli İHA, savaş ve savunma alanında etkili olan elektronik savaş sistemileri ve ve iki tip zırh karşıtı silah dahil olmak üzere İran Ordusu Kara Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı tarafından tasarlanarak üretilen 4 yeni kazanım test edilecek” ifadelerinde bulundu.