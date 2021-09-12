Irak Başbakanı Tahran'da Cumhurbaşkanı Reisi tarafından karşılandı

İran Cumhurbaşkanıı İbrahim Reisi, resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’yi Liderler Konferans Salonu’nda karşıladı.
Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Reisi ile Irak Başbakanı arasında ikili görüşmeler başladı.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile beraberindeki üst düzey heyet bu sabah Tahran’a gelmişti.
İkili ilişkileri görüşmek üzere Tahran'a gelen Başbakan Kazımi, İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan tarafından karşılandı.
Irak Başbakanı Kazımi, Tahran ziyareti kapsamında üst düzey İranlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konuları ele alacak.
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