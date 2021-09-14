Davutoğlu’ndan seçim barajıyla ilgili açıklama

T24'de göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhur İttifakı’nın seçim barajını yüzde 7’ye indirme kararı hakkında, “Bir mühendislik çalışması bu” değerlendirmesinde bulundu.

“Birilerinin engellenmesi için matematiksel bir dizayn yapılıyor. Daha önce HDP’yi engellemek için hatta Refah Partisi’ni engellemek için %10 barajı getirilmişti” hatırlatması yapan Davutoğlu, "Bizim için barajın bir anlamı yok. Biz daha yüksek oy alacağımızdan eminiz. Ama onlar yaptıkları siyaset mühendisliğinin altında kalacaklar. Kim siyaset mühendisliği yaparsa onun altında kalmıştır. Bizim gücümüzü müzakere marjımızı herhangi bir siyasi denklemde azaltmaz bu" ifadelerini kullandı.