  1. Siyaset
1 Eki 2021 09:50

İran Ordusu "Hayber Fatihleri" adlı askeri tatbikat gerçekleştirdi

İran Ordusu "Hayber Fatihleri" adlı askeri tatbikat gerçekleştirdi

İran Ordusu Kara Kuvvetleri bugün ülkenin kuzeybatı bölgesinde 'Hayber Fatihleri' adlı bir askeri tatbikat düzenledi.

Tatbikat, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı değerlendiricileri ve il yetkililerinin katılımıyla ülkenin kuzeybatının geniş bir alanında başladı.

Bu tatbikat,  İran Ordusu Kara Kuvvetlerine ait   216 ve 316. zırhlı tugay, 25. tugay, 11.topçu grubu, İHA grubu, 433. Savaş mühendisliği ve helikopterlerin katılımıyla düzenlendi.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari dün yaptığı bir açıklamada bu tatbikatın zırhlı araçlar, topçu birlikleri, insansız hava araçları ve helikopterlerin katılımıyla yapılacağını duyurmuştu.

Tuğgeneral  Haydari, tatbikatın ordu birliklerinin muharebeye hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yapılacağını belirtmişti.

News Code 1897587
https://tr.mehrnews.com/news/1897587/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler