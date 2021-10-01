İran Ordusu "Hayber Fatihleri" adlı askeri tatbikat gerçekleştirdi

Tatbikat, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı değerlendiricileri ve il yetkililerinin katılımıyla ülkenin kuzeybatının geniş bir alanında başladı.

Bu tatbikat, İran Ordusu Kara Kuvvetlerine ait 216 ve 316. zırhlı tugay, 25. tugay, 11.topçu grubu, İHA grubu, 433. Savaş mühendisliği ve helikopterlerin katılımıyla düzenlendi.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari dün yaptığı bir açıklamada bu tatbikatın zırhlı araçlar, topçu birlikleri, insansız hava araçları ve helikopterlerin katılımıyla yapılacağını duyurmuştu.

Tuğgeneral Haydari, tatbikatın ordu birliklerinin muharebeye hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yapılacağını belirtmişti.