Emir Abdullahiyan, Hamas Lideri ile telefonda görüştü

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Filistinlilerin işgalci Siyonistlere karşı mücadelesini özellikle direniş gruplarının "Kudüs’ün Kılıcı" adlı operasyonda gösterdiği cesurca direnişi takdir etti.

Filistin'i kurtarmanın ve Filistin topraklarının işgaline son vermenin tek seçeneğin direniş olduğunu vurgulayan Emir Abdullahiyan, “İran İslam Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi Filistin’in kurtuluş savaşını ve tarihi topraklarda başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklemektedir.” dedi.

Emir Abdullahiyan, Siyonist Rejim’in Filistinli kadınlar ve çocuklara yönelik cinayetlerinin devam etmesini kınayayarak, “İran olarak referandum planını ve Filistin’in ana sakinlerinin kaderini belirleme hakkını destekliyoruz.” diye konuştu.

İsmail Heniyye ise telefon görüşmesinde Emir Abdullahiyan'ı Dışişleri Bakanı olarak göreve başladığı için tebrik etti.

Hamas lideri ayrıca, İran'a Filistin halkına ve direniş gruplarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.