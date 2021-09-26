İran'dan insani yardım taşıyan ikinci uçak Kabil'de

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV, İran'dan insani yardım taşıyan ikinci uçağın, Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştığını duyurdu.
İran ile Afganistan arasındaki uçuşlar 15 Eylül'de yeniden başlamıştı.
Uçuşlar 16 Ağustos'ta askıya alınmıştı
Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş, 16 Ağustos'ta İran'dan Afganistan'a uçuşların askıya alındığını açıklamıştı.
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